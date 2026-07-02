VIMBLDON UŽIVO Rešene dve velike drame: Zverev ekspresno stigao do brejka

Četvrtog dana Vimbldona biće kompletirano drugo kolo, a navijače u Srbiji najviše zanima nastup aleksandre Krunić.

Najbolja srpska dubl igračica već u podne sa Anom Danilinom kreće u pohod po grend slem titulu koja joj uvek za dlaku izmiče. One kao treće nositeljke igraju protiv para Lejla Fernandez iz Kanade i Julije Putinceve iz Kazahstana, pa će tako Danilina ukrstiti koplje sa zemljakinjom. Od zvučnijih imena u singlu, prvi na teren izlazi Aleks De Minor protiv Adrijana Manarino, a za kraj dana gledamo i Aleksandra Zvereva protiv Valentina Rojea. Nije mu mnogo vremena bilo