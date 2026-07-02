VIMBLDON UŽIVO Rešene dve velike drame: Zverev ekspresno stigao do brejka

Nova pre 0 minuta
VIMBLDON UŽIVO Rešene dve velike drame: Zverev ekspresno stigao do brejka

Četvrtog dana Vimbldona biće kompletirano drugo kolo, a navijače u Srbiji najviše zanima nastup aleksandre Krunić.

Najbolja srpska dubl igračica već u podne sa Anom Danilinom kreće u pohod po grend slem titulu koja joj uvek za dlaku izmiče. One kao treće nositeljke igraju protiv para Lejla Fernandez iz Kanade i Julije Putinceve iz Kazahstana, pa će tako Danilina ukrstiti koplje sa zemljakinjom. Od zvučnijih imena u singlu, prvi na teren izlazi Aleks De Minor protiv Adrijana Manarino, a za kraj dana gledamo i Aleksandra Zvereva protiv Valentina Rojea. Nije mu mnogo vremena bilo
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Krunić i Danilina u drugom kolu Vimbldona u dublu

Krunić i Danilina u drugom kolu Vimbldona u dublu

Serbian News Media pre 5 minuta
Novak prvi na terenu: Evo kada Đoković igra protiv Rinderkneša meč 3. kola Vimbldona

Novak prvi na terenu: Evo kada Đoković igra protiv Rinderkneša meč 3. kola Vimbldona

Kurir pre 5 minuta
Novak Đoković saznao kad igra na Vimbldonu: Britanci konačno uslišili molbe najvećeg ikada

Novak Đoković saznao kad igra na Vimbldonu: Britanci konačno uslišili molbe najvećeg ikada

Mondo pre 5 minuta
Švjontek slavila sa pola gasa

Švjontek slavila sa pola gasa

B92 pre 15 minuta
Iga Švjontek se plasirala u treće kolo Vimbldona

Iga Švjontek se plasirala u treće kolo Vimbldona

Politika pre 15 minuta
Poznato kad Đoković igra meč 3. kola na Vimbldonu: Čast za Novaka, evo kada izlazi na teren protiv Francuza

Poznato kad Đoković igra meč 3. kola na Vimbldonu: Čast za Novaka, evo kada izlazi na teren protiv Francuza

Telegraf pre 10 minuta
Iga Švjontek lako do trećeg kola Vimbldona, Poljakinja rutinski protiv Pliškove

Iga Švjontek lako do trećeg kola Vimbldona, Poljakinja rutinski protiv Pliškove

Telegraf pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VimbldonKanadaGrend slemAleksandra KrunićKazahstan

Sport, najnovije vesti »

Spremite se: Đoković i Francuz su prvi na redu

Spremite se: Đoković i Francuz su prvi na redu

B92 pre 0 minuta
Kalas: EU najveća garancija za region, BiH ne pravi korake napred

Kalas: EU najveća garancija za region, BiH ne pravi korake napred

Beta pre 40 minuta
Novak Đoković: Tenis je danas mnogo zahtevniji i fizički i mentalno

Novak Đoković: Tenis je danas mnogo zahtevniji i fizički i mentalno

Danas pre 45 minuta
Dani visokog napona na "Etihadu" - Siti i Notingem potvrdili transfer Andersona

Dani visokog napona na "Etihadu" - Siti i Notingem potvrdili transfer Andersona

Sportske.net pre 25 minuta
Niko ne vodi računa o navijačima kao Crvena zvezda: Velikan objavio sjajne vesti za svoje fanove!

Niko ne vodi računa o navijačima kao Crvena zvezda: Velikan objavio sjajne vesti za svoje fanove!

Hot sport pre 20 minuta