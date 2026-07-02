Ko je VJT da ima monopol na Vučićevu istinu o zvučnom topu, na razgovor da se pozovu Vučić, Dačić i Vasiljević

Ozon press pre 5 sati
Ko je VJT da ima monopol na Vučićevu istinu o zvučnom topu, na razgovor da se pozovu Vučić, Dačić i Vasiljević
General Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE), upitao je večeras Nenada Stefanovića, glavnog javnog tužioca VJT, kakvo je to targetiranje ako se u javnost iznese ime tužioca po čijem nalogu je pozvan u UKP da da izjavu u svojstvu građanina i poručio mu da bi bilo primerenije da se pozabavi nezakonitošću u postupanju njegove firme. Ponoš je na mreži X podsetio Stefanovića da prema članu 43 stav 2 tačka 1 ZKP, javni tužilac rukovodi predistražnim postupkom i
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Ponoš poručio VJT: Šta vi znate o tome kako funkcioniše zvučni top i koje efekte proizvodi

Ponoš poručio VJT: Šta vi znate o tome kako funkcioniše zvučni top i koje efekte proizvodi

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Predsednik SrbijeZdravko Ponoš

Politika, najnovije vesti »

Avioni koje je Srbija kupila od Makrona izazvali zemljotres u Hrvatskoj: "Kakvi su nam to saveznici, kad je nama važno njih…

Avioni koje je Srbija kupila od Makrona izazvali zemljotres u Hrvatskoj: "Kakvi su nam to saveznici, kad je nama važno njih nema?!"

Blic pre 11 minuta
Ko je VJT da ima monopol na Vučićevu istinu o zvučnom topu, na razgovor da se pozovu Vučić, Dačić i Vasiljević

Ko je VJT da ima monopol na Vučićevu istinu o zvučnom topu, na razgovor da se pozovu Vučić, Dačić i Vasiljević

Ozon press pre 5 sati
Ponoš poručio VJT: Šta vi znate o tome kako funkcioniše zvučni top i koje efekte proizvodi

Ponoš poručio VJT: Šta vi znate o tome kako funkcioniše zvučni top i koje efekte proizvodi

Danas pre 7 sati
Vučević (SNS): U stranci žele da Vučić bude nosilac izborne liste

Vučević (SNS): U stranci žele da Vučić bude nosilac izborne liste

Danas pre 8 sati
„Nepostojeće“ kandidovanje za premijera: Za šta se Vučić kandiduje i ko će biti nosioci opozicionih lista?

„Nepostojeće“ kandidovanje za premijera: Za šta se Vučić kandiduje i ko će biti nosioci opozicionih lista?

Danas pre 10 sati