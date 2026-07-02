Ko je VJT da ima monopol na Vučićevu istinu o zvučnom topu, na razgovor da se pozovu Vučić, Dačić i Vasiljević

General Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE), upitao je večeras Nenada Stefanovića, glavnog javnog tužioca VJT, kakvo je to targetiranje ako se u javnost iznese ime tužioca po čijem nalogu je pozvan u UKP da da izjavu u svojstvu građanina i poručio mu da bi bilo primerenije da se pozabavi nezakonitošću u postupanju njegove firme. Ponoš je na mreži X podsetio Stefanovića da prema članu 43 stav 2 tačka 1 ZKP, javni tužilac rukovodi predistražnim postupkom i