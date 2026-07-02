DANAS POČINJE ISPLATA PENZIJA: Prvi novac stiže ovoj grupi penzionera, poznati svi datumi za jul

Ozon pre 37 minuta
DANAS POČINJE ISPLATA PENZIJA: Prvi novac stiže ovoj grupi penzionera, poznati svi datumi za jul

SRBIJA – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) objavio je raspored isplate penzija za jun 2026. godine.

Isplata počinje danas za jednu kategoriju penzionera, dok će ostali novac dobiti narednih dana. Penzionerima iz kategorije samostalnih delatnosti penzije za jun danas će biti uplaćene na tekuće račune. Istovremeno počinje i isplata penzija na kućne adrese, kao i na šalterima isporučnih pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzije za jun biće uplaćene na tekuće račune 4. jula, dok će isplata na kućne adrese i na šalterima pošta početi 6. jula. Penzioneri iz
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