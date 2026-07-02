Bogoljub Marković potpisao višegodišnji ugovor sa Milvokijem

Srpski košarkaš prešao u NBA

Srpski košarkaš Bogoljub Marković potpisao je višegodišnji ugovor sa Milvokijem, saopštio je večeras američki klub. Marković, koji je prošle godine izabran kao 47. pik u drugoj rundi NBA drafta od Milvokija, napustio je početkom juna ekipu Mege. On je pored Mege igrao i za OKK Beograd. Marković (20) je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige u sezoni 2025/2026, a prosečno je beležio 18,9 poena, 8,9 skokova i 2,6 asistencija po meču u regionalnom