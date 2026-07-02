Dve saobraćajne nezgode tokom noći u Beogradu, četvoro povređenih

Politika pre 48 minuta
Dve saobraćajne nezgode tokom noći u Beogradu, četvoro povređenih

Svi povređeni prevezeni na Vojno-medicinsku akademiju

Četiri osobe su lakše povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se tokom protekle noći dogodile u Beogradu, rečeno je agenciji Tan‌jug u službi hitne pomoći. Svi povređeni prevezeni su na Vojno-medicinsku akademiju. Tokom noći hitna pomoć imala je ukupno 99 intervencija, od kojih je 15 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali astmatičari i hronični bolesnici, a na javnom mestu najviše intervencija je bilo zbog alkoholisanih osoba i zbog tuča.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Insajder pre 18 minuta
Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

N1 Info pre 28 minuta
Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Nova pre 18 minuta
Noć u Beogradu: Četvoro lakše povređeno u dve saobraćajke

Noć u Beogradu: Četvoro lakše povređeno u dve saobraćajke

Kurir pre 13 minuta
Dve saobraćajne nesreće noćas u Beogradu: Četvoro završilo na VMA

Dve saobraćajne nesreće noćas u Beogradu: Četvoro završilo na VMA

Euronews pre 18 minuta
Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

B92 pre 43 minuta
Četiri osobe povređene u nesrećama, burna noć u Beogradu! Hitna morala masovno da reaguje i zbog pijanih građana i tuča!

Četiri osobe povređene u nesrećama, burna noć u Beogradu! Hitna morala masovno da reaguje i zbog pijanih građana i tuča!

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Insajder pre 18 minuta
Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

N1 Info pre 28 minuta
Delovi Novog Beograda i Vračara danas bez vode zbog puštanja u rad novog cevovoda

Delovi Novog Beograda i Vračara danas bez vode zbog puštanja u rad novog cevovoda

Insajder pre 18 minuta
Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Nova pre 18 minuta
Novi Beograd 15, Vračar 12 sati bez vode: Vodovod uputio hitan apel građanima zbog radova na cevovodu, obezbeđene i…

Novi Beograd 15, Vračar 12 sati bez vode: Vodovod uputio hitan apel građanima zbog radova na cevovodu, obezbeđene i auto-cisterne

Blic pre 8 minuta