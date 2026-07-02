Dve saobraćajne nezgode tokom noći u Beogradu, četvoro povređenih

Svi povređeni prevezeni na Vojno-medicinsku akademiju

Četiri osobe su lakše povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se tokom protekle noći dogodile u Beogradu, rečeno je agenciji Tan‌jug u službi hitne pomoći. Svi povređeni prevezeni su na Vojno-medicinsku akademiju. Tokom noći hitna pomoć imala je ukupno 99 intervencija, od kojih je 15 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali astmatičari i hronični bolesnici, a na javnom mestu najviše intervencija je bilo zbog alkoholisanih osoba i zbog tuča.