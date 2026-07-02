Kodi Miler-Mekintajer zvanično postao član Olimpijakosa

Miler-Mekintajer iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri - u Evroligi je na 38 odigranih utakmica prosečno beležio 12,6 poena

Dosadašnji košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer zvanično je postao član Olimpijakosa, saopštio je grčki i evropski šampion. Kako se navodi, iskusni plejmejker potpisao je ugovor na tri godine. Prethodno, lokalni mediji preneli su da će zaraditi osam miliona evra. Miler-Mekintajer iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri - u Evroligi je na 38 odigranih utakmica prosečno beležio 12,6 poena, 7,4 asistencije, 4,5 skokova i jednu ukradenu loptu, uz indeks