Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila od Ukrajine, ne može u polufinale

Đorđe Ranković je u 16. minutu doveo „orliće” u vođstvo

BANGOR- Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Ukrajine rezultatom 2:1 u meču drugog kola Grupe B čime je izgubila sve šanse da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva koje se igra u Velsu, prenosi Tanjug. Na tabeli Grupe B Ukrajina ima šest bodova i obezbedila je polufinale, Italija ima četiri, Hrvatska jedan, a Srbija je poslednja bez boda. Đorđe Ranković je u 16. minutu doveo „orliće” u vođstvo, ali je Vitalij Hlut golovima u 32. i 36.