Zelenski: Nadamo se poseti Kušnera i sastanku sa Trampom u Ankari

Politika pre 3 sata
Zelenski: Nadamo se poseti Kušnera i sastanku sa Trampom u Ankari

Rustem Umerov i Džared Kušner u direktnom dijalogu o okončanju rata

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov i zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, razgovarali tokom prethodna dva dana. Govoreći na jednoj od lokacija u Kijevu, koji je pogođen razornim ruskim napadom, dok su spasioci pretraživali ruševine, Zelenski je rekao da se i dalje nada da će Kušner i američki izaslanik Stiv Vitof posetiti Ukrajinu, uprkos tome
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