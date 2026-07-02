Vladimir Živanović izjavio je da ovi rezultati potvrđuju da Zlatibor iz godine u godinu opravdava poverenje gostiju i da se ulaganja u razvoj isplate

U prvih pet meseci ove godine na planini Zlatibor je zabeleženo ukupno 556.738 noćenja, što je rast od 4,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Podaci pokazuju da je u maju na Zlatiboru zabeleženo 111.380 noćenja, kao i da je Zlatibor zadržao drugo mesto u Srbiji po ukupnom turističkom prometu, odmah iza Beograda, dok je prema broju dolazaka i noćenja domaćih turista i dalje vodeća turistička destinacija u zemlji. „Tokom maja 2026. godine Zlatibor je