Kragujevac: Izvorska voda sa javnih česama nije bezbedna za upotrebu

Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće sa javnih česama sa izvorskom vodom pokazali su da od deset analiziranih uzoraka nijedan nije ispravan i bezbedan za upotrebu.

Na osnovu ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Divostinu, Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Bukurovcu, Ždraljici, Petrovcu, na Grujinoj česmi, Bubnju i na izvoru Kapovac. Uzorkovanje je 25. juna izvršio nadležni Institut za javno zdravlje. Podsećamo, da se česme u Velikom parku i u Pešačkoj zoni u centru grada, te na česmama ispred Doma sindikata i na Maloj vagi snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda, te je voda