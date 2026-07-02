Belgija posle produžetaka eliminisala Senegal

Radio 021 pre 6 sati  |  Beta
Belgija posle produžetaka eliminisala Senegal

Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Sijetlu posle produžetaka pobedila selekciju Senegala 3:2, nakon što je regularni deo meča završen 2:2. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Prednost Senegalu doneo je Habib Dijara golom u 25. minutu, a vođstvo je uvećao Ismaila Sar pogotkom u 51. minutu. Vođstvo Senegala smanjio je Romelo Lukaku golom u 86. minutu, a izjednačenje Belgiji doneo je Juri Tilemans pogotkom u 89. minutu. Pobedonosan gol za Belgiju postigao je Tilemans iz penala u petom minutu nadoknade drugog produžetka. Prvu dobru šansu na utakmici imala je selekcija Belgije u osmom minutu, kad je udarac iz daljine Leandra Trosara sigurno
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