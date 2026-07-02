SafeJournalists: Hitno identifikovati i procesuirati osobu koja je pretila smrću Marku Vidojkoviću

Radio 021 pre 7 sati  |  Beta
SafeJournalists: Hitno identifikovati i procesuirati osobu koja je pretila smrću Marku Vidojkoviću

Mreža regionalnih novinarskih udruženja "SafeJournalists" osudila je danas nove pretnje smrću upućene autoru emisije "Dobar loš zao" (DLZ) i kolumnisti lista Danas Marku Vidojkoviću. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Traže da osoba koja je uputila pretnje bude hitno identifikovana i procesuirana. Vidojković je, kako se navodi u saopštenju, u poruci na Fejsbuku dobio poruke sa naloga "Simic Dobri", u kojima mu se uz uvrede direktno preti nasiljem i paljenjem, koje su prijavljene Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Vidojković je za "SafeJournalists" rekao da su pretnje usledile nakon što je u emisiji "Dobar loš zao" pomenuo mogućnost promene Ustava, nakon čega je "na TV
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