SafeJournalists: Hitno identifikovati i procesuirati osobu koja je pretila smrću Marku Vidojkoviću

Mreža regionalnih novinarskih udruženja "SafeJournalists" osudila je danas nove pretnje smrću upućene autoru emisije "Dobar loš zao" (DLZ) i kolumnisti lista Danas Marku Vidojkoviću. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Traže da osoba koja je uputila pretnje bude hitno identifikovana i procesuirana. Vidojković je, kako se navodi u saopštenju, u poruci na Fejsbuku dobio poruke sa naloga "Simic Dobri", u kojima mu se uz uvrede direktno preti nasiljem i paljenjem, koje su prijavljene Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Vidojković je za "SafeJournalists" rekao da su pretnje usledile nakon što je u emisiji "Dobar loš zao" pomenuo mogućnost promene Ustava, nakon čega je "na TV