Umalo izgubio život na terenu, sada nosi traku na glavi i vodi Meksiko na Mundijalu

Radio 021 pre 54 minuta  |  BBC News na srpskom
Umalo izgubio život na terenu, sada nosi traku na glavi i vodi Meksiko na Mundijalu

Raul Himenez štiti glavu zaštitnom trakom koju nosi od 2020. godine, posle povrede opasne po život. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Getty Images Raul Himenez (35) postigao je dva gola na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu Napadač Raul Himenez doživeo je nezaboravne trenutke sa meksičkom reprezentacijom i klubovima za koje je nastupao. Na Svetskom prvenstvu 2026. postigao je prvi gol na Mundijalima u karijeri, a protivnik je bila Južnoafrička Republika (JAR) 11. juna, na otvaranju turnira na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju. Drugi put protivničku mrežu zatresao je u pobedi Meksika nad Ekvadorom
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