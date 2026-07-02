Umalo izgubio život na terenu, sada nosi traku na glavi i vodi Meksiko na Mundijalu

Raul Himenez štiti glavu zaštitnom trakom koju nosi od 2020. godine, posle povrede opasne po život. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Getty Images Raul Himenez (35) postigao je dva gola na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu Napadač Raul Himenez doživeo je nezaboravne trenutke sa meksičkom reprezentacijom i klubovima za koje je nastupao. Na Svetskom prvenstvu 2026. postigao je prvi gol na Mundijalima u karijeri, a protivnik je bila Južnoafrička Republika (JAR) 11. juna, na otvaranju turnira na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju. Drugi put protivničku mrežu zatresao je u pobedi Meksika nad Ekvadorom