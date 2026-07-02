Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Neki su bacali kamenje, jaja i plastične flaše na policiju i razbili automobil policije koja ih je rasterala suzavcem, biber-sprejem i vodenim topom.

Vlasti su saopštile da je 12 policajaca povređeno, a 18 demonstranata privedeno. Antivladine demonstracije su deo višenedeljnih protesta izazvanih planom zeta američkog predsednika Donalda Trampa, Džareda Kušnera, za izgradnju luksuznog letovališta na jednom zaštićenom primorskom ekotopu – u Laguni Narta na krajnjem jugu Jadrana, gde je 200 retkih vrsta ptica, među kojima 3.000 flaminga po kojima su protesti nazvani “Flamingo revolucija”. Iako su protesti