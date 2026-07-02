Kamioni satima stoje na izlazu iz Srbije: Na Šidu zadržavanje čak četiri sata, čeka se i na Batrovcima

Beograd - Na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije ovog jutra najveća zadržavanja beleže se za teretna motorna vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije od 7.15 časova, na graničnom prelazu Šid kamioni čekaju čak 240 minuta, odnosno četiri sata. Na Batrovcima, takođe na izlazu iz zemlje, zadržavanje za teretna vozila iznosi oko 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, a zastoja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji. Vozačima se savetuje dodatni oprez i zbog radova na više deonica. Na auto-putu E-75, od