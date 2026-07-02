10 minuta: U Kragujevcu predstavljen Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti unapređuje se izborni postupak kroz primenu preporuka navedenih u izveštajima posmatračkih misija Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava, a nakon izbora održanih u Srbiji poslednjih godina.

Predložena zakonska rešenja su korak napred ka većoj transparentnosti i inkluzivnosti celokupnog izbornog procesa, rečeno je na prvom predstavljanju predloga zakona, koje je u formi javnog slušanja održano u Kragujevcu. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti podneo je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović i on će se, nakon četiri javna slušanja, naći pred poslanicima u Skupštini Srbije. Jedna od