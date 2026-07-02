Vučić: Istorijsko savezništvo sa SAD može biti dobar temelj za bolje odnose u budućnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeras prijemu koji je, povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, organizovala ambasada SAD u Srbiji i uputio čestitke američkom narodu i predsedniku Donaldu Trampu poželevši im mir, uspeh i prosperitet. „Verujem da naše istorijsko savezništvo može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti„, napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu „buducnostsrbijeav“. Istakao je da Srbija