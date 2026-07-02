Dalas u trejdu sa Grizlisima dobio Aldamu i prava na Biberovića

RTS pre 1 sat
Dalas u trejdu sa Grizlisima dobio Aldamu i prava na Biberovića

Španski košarkaš Santi Aldama novi je član Dalas maveriksa nakon trejda sa Memfis grizlisima. U suprotnom smeru su otišli bek Ej Džej Džonson i nekoliko budućih pikova, dok su Maveriksi u paketu dobili i prava na Tarika Biberovića.

Dalas maveriksi i Memfis grizlisi dogovorili su trejd kojim je španski krilni centar Santi Aldama pojačao tim iz Teksasa. Zajedno sa njim, Dalas je dobio i prava na Tarika Biberovića, košarkaša Fenerbahčea, kojeg su Grizlisi izabrali kao 56. pika na NBA draftu 2023. godine. U zamenu za to, Memfis je dobio mladog beka Ej Džeja Džonsona, zaštićenog pika prve runde Golden Stejt voriorsa 2030. godine, kao i dva buduća pika druge runde drafta. Informaciju je prvi
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