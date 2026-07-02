Denver rešio pitanje Jokićeve zamene – stiže igrač kog je Divac birao pre Dončića

Denver nagetsi dogovorili su saradnju sa centrom Marvinom Beglijem Trećim, koji potpisuje jednogodišnji ugovor. Nekadašnji drugi pik sa drafta 2018. godine dolazi u Kolorado kao podrška Nikoli Jokiću i prvo je pojačanje tima ovog leta.

Begli (27) stiže u Denver na osnovu jednogodišnjeg veteranskog minimalnog ugovora, što je finansijski povoljan potez za Nagetse. Njegov zadatak biće da unese energiju i poene u reketu tokom desetak do 15 minuta po meču dok se Nikola Jokić odmara. Prošle sezone je za Vašington i Dalas prosečno beležio 10,5 poena i 6,1 skok za 20 minuta, pokazujući efikasnost u napadu. Ovaj potpis gotovo izvesno znači i kraj saradnje sa dosadašnjim rezervnim centrom, Jonasom