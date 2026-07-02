Denver rešio pitanje Jokićeve zamene – stiže igrač kog je Divac birao pre Dončića

RTS pre 2 sata
Denver rešio pitanje Jokićeve zamene – stiže igrač kog je Divac birao pre Dončića

Denver nagetsi dogovorili su saradnju sa centrom Marvinom Beglijem Trećim, koji potpisuje jednogodišnji ugovor. Nekadašnji drugi pik sa drafta 2018. godine dolazi u Kolorado kao podrška Nikoli Jokiću i prvo je pojačanje tima ovog leta.

Begli (27) stiže u Denver na osnovu jednogodišnjeg veteranskog minimalnog ugovora, što je finansijski povoljan potez za Nagetse. Njegov zadatak biće da unese energiju i poene u reketu tokom desetak do 15 minuta po meču dok se Nikola Jokić odmara. Prošle sezone je za Vašington i Dalas prosečno beležio 10,5 poena i 6,1 skok za 20 minuta, pokazujući efikasnost u napadu. Ovaj potpis gotovo izvesno znači i kraj saradnje sa dosadašnjim rezervnim centrom, Jonasom
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Kodi Miler-Mekintajer zvanično postao član Olimpijakosa

Kodi Miler-Mekintajer zvanično postao član Olimpijakosa

Politika pre 16 minuta
Kalimera Kodi - Olimpijakos ozvaničio veliko pojačanje

Kalimera Kodi - Olimpijakos ozvaničio veliko pojačanje

B92 pre 1 sat
Bogoljub Marković i zvanično u NBA ligi

Bogoljub Marković i zvanično u NBA ligi

Zoom UE pre 2 sata
Srpski košarkaš Bogoljub Marković potpisao višegodišnji ugovor sa Milvokijem

Srpski košarkaš Bogoljub Marković potpisao višegodišnji ugovor sa Milvokijem

Užice oglasna tabla pre 2 sata
Zadužio opremu: Kodi Miler-Mekintajer predstavljen u novom klubu!

Zadužio opremu: Kodi Miler-Mekintajer predstavljen u novom klubu!

Hot sport pre 2 sata
Denver našao „pojačanje“: Divčev najveći promašaj će menjati Jokića!

Denver našao „pojačanje“: Divčev najveći promašaj će menjati Jokića!

Hot sport pre 2 sata
ZVANIČNO - Kodi u novom crveno-belom ruhu

ZVANIČNO - Kodi u novom crveno-belom ruhu

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) „Postoji razlog što ga zovu Džoker“: Novak Đoković preplašio skupljačicu lopti

(VIDEO) „Postoji razlog što ga zovu Džoker“: Novak Đoković preplašio skupljačicu lopti

Danas pre 21 minuta
Program Svetskog prvenstva počinje od 21 čas: Evo koje 3 utakmice se igraju večeras i tokom noći (22. dan)

Program Svetskog prvenstva počinje od 21 čas: Evo koje 3 utakmice se igraju večeras i tokom noći (22. dan)

Nedeljnik pre 31 minuta
Novi direktor potvrdio, Partizan završio napadača!

Novi direktor potvrdio, Partizan završio napadača!

Sportske.net pre 6 minuta
Bomba u najavi: Poznato koji klub želi Vanju Dragojevića!

Bomba u najavi: Poznato koji klub želi Vanju Dragojevića!

Hot sport pre 21 minuta
U Humsku stižu milioni: Partizan na ivici velikih odlazaka – Petrović otkrio šta se sprema!

U Humsku stižu milioni: Partizan na ivici velikih odlazaka – Petrović otkrio šta se sprema!

Hot sport pre 56 minuta