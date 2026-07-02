Džeko oborio rekord koji neće dugo ostati u njegovom vlasništvu

RTS pre 45 minuta
Džeko oborio rekord koji neće dugo ostati u njegovom vlasništvu

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko postao je na utakmici protiv reprezentacije SAD najstariji igrač u istoriji koji je nastupio u nokaut fazi Svetskog prvenstva u fudbalu.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoje putešestvije po SAD, Meksiku i Kanadi, pošto je jutros u šesnaestini finala Svetskog prvenstva poražena od selekcije Sjedinjenih Država sa 2:0. Napadač "zmajeva" Edin Džeko nije uspeo da se upiše među strelce na ovogodišnjem Mundijalu, ali oborio je jedan rekord - postao je najstariji igrač u istoriji koji je nastupio u nokaut fazizi Svetskog prvenstva. Treba još jednom naglasiti - igrač, tačnije igrač u polju,
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