Prvi snimci Kijeva u plamenu, ljudi pod ruševinama; Moskva: Odgovor na ukrajinske napade

RTS pre 17 minuta
Prvi snimci Kijeva u plamenu, ljudi pod ruševinama; Moskva: Odgovor na ukrajinske napade

Rat u Ukrajini 1630. dan. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu, Kijev je pretrpeo velika razaranja, a broj žrtava raste. Poginulo je 13 ljudi a 90 ranjeno, sedam preživelih izvučeno je iz ruševina.

Zelenski: Rusija lansirala preko 70 raketa i skoro 500 dronova Predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je Rusija protekle noći lansirala više od 70 raketa različitih tipova na Ukrajinu, od kojih je skoro polovina balistička, i skoro 500 jurišnih dronova, uključujući i "šahede". "Glavni udar je bio usmeren konkretno na Kijev. Naši branioci vazduha uspeli su da obore značajan broj jurišnih vozila, ali ne sva", rekao je Zelenski. Napomenuo je da je u prestonici u
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