SAD i Iran saglasni – pregovori napreduju; Teheran: Kontrola Ormuza naše pravo

RTS pre 13 minuta
SAD i Iran saglasni – pregovori napreduju; Teheran: Kontrola Ormuza naše pravo

Dok američki i iranski zvaničnici govore o napretku u pregovorima, pitanje kontrole Ormuskog moreuza ostaje glavni kamen spoticanja. Ipak, u Teheranu tvrde da se u privredi već osete prvi efekti postignutih dogovora.

07:24 Garibabadi: Vojni samit u Bahreinu ne može da uspostavi bezbednost za Persijski zaliv Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je, povodom regionalnog bezbednosnog dijaloga koji je održan u Bahreinu na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država, da "vojni samit u Bahreinu ne može da uspostavi pravni poredak i bezbednost za Persijski zaliv". Garibabadi je kazao da je "Ormuz definisan pod iranskom komandom, a ne pod komandom Centralne
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