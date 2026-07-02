Senegalac besan posle ispadanja s Mundijala: Ne igram dok oni vode reprezentaciju

RTS pre 1 sat
Senegalac besan posle ispadanja s Mundijala: Ne igram dok oni vode reprezentaciju

Fudbaler Viljareala Pape Gej objavio je da privremeno napušta reprezentaciju Senegala nakon eliminacije sa Svetskog prvenstva 2026. godine.

Gej je istakao da se neće vraćati u nacionalni tim dok je na funkciji aktuelni stručni štab na čelu sa selektorom Papeom Tijavom. Odluka koja je uzdrmala fudbalsku javnost u Senegalu usledila je samo nekoliko sati nakon bolnog poraza od Belgije u šesnaestini finala Mundijala. Senegal je vodio sa 2:0 do 85. minuta, ali je posle produžetaka izgubio sa 3:2, čime je završio svoje učešće na turniru. Gej, jedan od ključnih igrača tima, svoju odluku je podelio sa više od
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