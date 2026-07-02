Vetar čupao stabla u Hrvatskoj, poplave i saobraćajni kolaps u skopskim naseljima

U više gradova u Slavoniji olujni vetar rušio stabla, u Orahovici oštećen krov školske sportske dvorane. Snažno nevreme praćeno jakom kišom i grmljavinom izazvalo je poplave i saobraćajni kolaps u nekoliko skopskih naselja. Tokom prethodnih dana na području Hercegovine i južnog Podrinja ispaljeno više od 150 protivgradnih raketa.

Virovitičko-podravski okrug saopštio je da je olujno nevreme koje je čupalo stabla pogodilo područje opštine Lukač a nevreme je pogodilo i područje Martijanca kod Varaždina. Komandir Dobrovljnog vatrogasnog društva Martijanec, Mario Balaić rekao je za HRT da su vatrogasci od početka nevremena, koje je počelo nešto posle 17 časova, imali nekoliko intervencija na više lokacija - na Vrbanovačkom brijegu, kod Martijanca. Vatrogasci su osim zbog srušenih stabala, imali