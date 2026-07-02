Više od dva miliona vojnika poginulo, nestalo, ranjeno; potraga za ljudima u ruševinama u Kijevu

Rat u Ukrajini 1630. dan. U žestokom ruskom udaru na Ukrajinu, Kijev je pretrpeo velika razaranja, poginula je najmanje 25 osoba a 90 ranjeno. Nastavlja se potraga za zatrpanim u ruševinama. Kremlj je saopštio da su udari izvedeni isključivo na vojne ciljeve. Četiri godine krvavog sukoba dovele su do katastrofalnih gubitaka od više od dva miliona poginulih, nestalih i ranjenih vojnika s obe strane, podaci su Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu.

Lokalne vlasti: Ukrajinski napad na autobus u Lugansku, 12 povređenih U putničkom autobusu koji je, prema tvrdnjama proruskih vlasti, pogođen u ukrajinskom napadu u Lisičansku u Lyganskoj oblasti koja je pod kontrolom ruskih snaga, povređeno je 12 civila, saopštio je lider tog regiona, koga je postavila Moskva, Leonid Pasečnik. Pasečnik je na platformi Maks naveo da su ukrajinske oružane snage napale gradski autobus u trenutku kada su se putnici vraćali sa posla,