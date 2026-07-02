Blindiranu limuzinu Plenkovića u centru Zagreba iznenada obavio dim

ZAGREB - U centru Zagreba danas je došlo do nesvakidašnjeg događaja - crna blindirana limuzina u kojoj se nalazio predsednik vlade Andrej Plenković iznenada se zadimila usred vožnje nedaleko od muzeja Mimara, a iz vlade su potvrdili da je došlo do nepredviđenog zaustavljanja službenog vozila u kojem je bio premijer.

Kako prenosi portal Index.hr, oko automobila se odjednom pojavio dim, a na fotografijama koje su očevici poslali vidi se trenutak u kom telohranitelji i policijski službenici u odelima otvaraju vrata limuzine i obezbeđuju okolni prostor. Događaj je privukao pažnju prolaznika, ali, prema dostupnim informacijama, niko nije povređen niti je bilo potrebe za intervencijom policije ili vatrogasaca. Reč je o luksuznom i izuzetno skupom Audiju A8 L Security, posebno