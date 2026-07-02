Jedanaest osoba poginulo u ruskom napadu na Kijev, Finska zatvorila vazdušni prostor

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Jedanaest osoba poginulo u ruskom napadu na Kijev, Finska zatvorila vazdušni prostor

KIJEV - Broj ubijenih u masovnom ruskom vazdušnom udaru na Kijev povećan je na 11, saopštio je danas ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko i dodao da službe za hitne intervencije i dalje rade na pogođenim područjima.

Službe rade na spasavanju ljudi iz ruševina, pri čemu je već 17 ljudi spaseno u Darnickom okrugu, prenosi Ukrinform. Sumnja se da ima i nestalih osoba, kao i 34 povređenih. Finska je zbog pretnji od ruskih dronova zatvorila deo svog vazdušnog prostora, a Poljska je podigla vojne avione. Šef kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko je kazao da su ruske snage ponovo gađale stambene zone i ubijale civile. Prema njegovim rečima, ruski napadi izazvali su
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