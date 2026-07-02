Mersije: Isplata sredstava tek nakon procene da su reforme sprovedene, vidimo napredak

BRISEL - Portparol Evropske komisije (EK) Gijom Mersije izjavio je danas da se finansijska sredstva podrške Evropske unije državama Zapadnog Balkana, sa ciljem ubrzanja njihovog priključenja Uniji, isplaćuju isključivo nakon procene da su reforme iz agendi pojedinačnih zemalja zaista sprovedene.

"Partnerske zemlje Zapadnog Balkana moraju da sprovedu reforme kako bi dobile finansijska sredstva zauzvrat", rekao je on danas na konferenciji za novinare, ističući da je zabeležen značajan napredak u tom smislu. Kako je precizirao, 78 odsto reformi je sprovedeno, dok samo 22 odsto još uvek nije. "To zaista pokazuje da se stvari kreću kad je reč o reformama", ocenio je on. Ukazao je da postoji grejs period, pri čemu partner ima godinu dana da sprovede reforme.