U prvih pet meseci na Zlatiboru zabeleženo 556.738 noćenja, rast od 4,8%

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
U prvih pet meseci na Zlatiboru zabeleženo 556.738 noćenja, rast od 4,8%

ČAJETINA - U prvih pet meseci ove godine na planini Zlatibor je zabeleženo ukupno 556.738 noćenja, što je rast od 4,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Podaci pokazuju da je u maju na Zlatiboru zabeleženo 111.380 noćenja, kao i da je Zlatibor zadržao drugo mesto u Srbiji po ukupnom turističkom prometu, odmah iza Beograda, dok je prema broju dolazaka i noćenja domaćih turista i dalje vodeća turistička destinacija u zemlji. "Tokom maja 2026. godine Zlatibor je posetilo 41.549 turista, dok je u periodu od januara do maja registrovano ukupno 193.319 dolazaka, što predstavlja rast od osam odsto u odnosu na isti period
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