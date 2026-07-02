UKRAJINSKA KRIZA: Broj poginulih u napadu na Kijev porastao na 27, povređena 91 osoba

RTV pre 50 minuta  |  Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Broj poginulih u napadu na Kijev porastao na 27, povređena 91 osoba

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini 1630. dan. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu na Kijev porastao je na 27, dok je 91 osoba povređena, saopštile su danas ukrajinske vlasti.

Šef Kijevske vojne administracije Timur Tkačenko izjavio je da je u bolnici preminula još jedna osoba koja je prethodno zadobila teške povrede tokom današnjeg napada, preneo je Ukrinform. Ruske snage su tokom noći izvele masovan napad na ukrajinsku prestonicu, pri čemu je pogođeno više delova grada. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko saopštila je ranije danas da je u napadu pogođeno više od 20 stambenih zgrada, kao i da je oko stotinu kuća oštećeno usled
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