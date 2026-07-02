UKRAJINSKA KRIZA: Žestok napad na Kijev - 25 poginulih; Moskva: To je odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini 1630. dan. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećao se na 25, objavio je večeras načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko.

On je objavio na Telegramu da su na jednoj od lokacija u Darničkom okrugu Kijeva i dalje u toku akcija potrage i raščišćavanje ruševina, tako da je moguće da će biti pronađeno još tela, preneo je Ukrinform. Prethodno je bilo saopšteno da je najmanje 21 osoba poginula u ruskom napadu na Kijev. Na više lokacija širom Kijeva bilo je angažovano više od 600 vatrogasaca i spasilaca. Ruske snage su tokom noći izvele masovan napad na ukrajinsku prestonicu, pri čemu je