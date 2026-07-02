Vens: Pregovori SAD i Irana dobro idu, ne isključujemo opciju povratka ratu

VAŠINGTON - Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je da pregovori SAD i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isklučio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana.

"Ne mogu ni na šta da se obavežem, jer to očigledno zavisi od toga šta će Iranci na kraju uraditi, rekao je Vens novinarima u sredu posle razgovora sa marincima u mornaričkoj vazduhoplovnoj bazi Okeana u Virdžiniji", preneo je CBS. On je dodao da ono na šta može da se obaveže jeste da predsednik Donald Tramp neće poslati vojsku nazad osim ako ne bude morao i ako za to ne postoji jasno definisana svrha. "Ako moramo da uradimo više, naravno, to je donekle na