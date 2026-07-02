Juronjuz: EU će preusmeriti sredstva za Zapadni Balkan zemljama predvodnicama

Evropska komisija će sredstva iz Plana rasta za Zapadni Balkan preusmeriti zemljama koje najbrže napreduju u sprovođenju reformi neophodnih za pristupanje EU, Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji, piše danas briselski portal Juronjuz.

Portparol Komisije izjavio je za Juronjuz da će Komisija sada uraditi procenu reformskih koraka koje je trebalo sprovesti do 30. juna i da se, ako uslovi nisu ispunjeni, povezana sredstva mogu preraspodeliti među drugim korisnicima. Instrument za reforme i rast za Zapadni Balkan, formiran u okviru Plana rasta za period 2024-2027, predviđa pomoć od šest milijardi evra grantova i zajmova koji se isplaćuju na osnovu napretka zemalja regiona u sprovođenju Reformske