Juronjuz: EU će preusmeriti sredstva za Zapadni Balkan zemljama predvodnicama

Serbian News Media pre 2 sata
Juronjuz: EU će preusmeriti sredstva za Zapadni Balkan zemljama predvodnicama

Evropska komisija će sredstva iz Plana rasta za Zapadni Balkan preusmeriti zemljama koje najbrže napreduju u sprovođenju reformi neophodnih za pristupanje EU, Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji, piše danas briselski portal Juronjuz.

Portparol Komisije izjavio je za Juronjuz da će Komisija sada uraditi procenu reformskih koraka koje je trebalo sprovesti do 30. juna i da se, ako uslovi nisu ispunjeni, povezana sredstva mogu preraspodeliti među drugim korisnicima. Instrument za reforme i rast za Zapadni Balkan, formiran u okviru Plana rasta za period 2024-2027, predviđa pomoć od šest milijardi evra grantova i zajmova koji se isplaćuju na osnovu napretka zemalja regiona u sprovođenju Reformske
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