Počelo izdavanje novog pasoša Srbije s burgundi bojom korica

Serbian News Media pre 34 minuta
Počelo izdavanje novog pasoša Srbije s burgundi bojom korica

Najvidljivije promene su da su korice novog pasoša burgundi boje, a na koricama grb usklađen sa državnim simbolima.

Osim korica, svaka od 32 stranice pasoša imaće drugačiji dizajn. S tim pasošem, kao i sa starim, putuje se bez viza u 133 zemlje i on je pozicioniran na 30. mesto tradicionalne Henlijeve liste. Uvođenje tog pasoša ne znači da građani moraju da menjaju stari, ako je važeći. Novi pasoš u burgundi boji dobijaće svi oni kojima istekne stari, dok će stari biti u upotrebi dok im ne istekne rok važenja. Novi pasoš koštaće 4.500 dinara (oko 40 evra). (beta/cmg)
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