Policija u Vranju upozorava na telefonske pozive u kojima traže novac

Serbian News Media pre 1 sat
Policija u Vranju upozorava na telefonske pozive u kojima traže novac
U saopštenju se navodi da pozivaoci tvrde da je novac potreban kako bi pomogli članovima porodica koji su, kako navode, povređeni u saobraćajnim nezgodama. Policija apeluje na građane, a posebno na starije, da budu oprezni i da, ako ih neko pozove i na ovaj ili sličan način zatraži novac, odmah prekinu razgovor i pozovu člana porodice. Građani slučaj mogu da prijave u Policijskoj upravi u Vranju, najbližoj policijskoj stanici ili na broj 192.
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