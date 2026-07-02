Policija u Vranju upozorava na telefonske pozive u kojima traže novac

U saopštenju se navodi da pozivaoci tvrde da je novac potreban kako bi pomogli članovima porodica koji su, kako navode, povređeni u saobraćajnim nezgodama. Policija apeluje na građane, a posebno na starije, da budu oprezni i da, ako ih neko pozove i na ovaj ili sličan način zatraži novac, odmah prekinu razgovor i pozovu člana porodice. Građani slučaj mogu da prijave u Policijskoj upravi u Vranju, najbližoj policijskoj stanici ili na broj 192.