U požaru u bolnici u Nemačkoj dvoje mrtvih

U požaru koji je izbio u bolnici na severozapadu Nemačke pogiule su dve osobe, saopštili su zvaničnici.

Kako je javila nemačka novinska agencija dpa, pozivajući se na portparolku okruga Ludvigslust-Parhim, dve osobe koje su stradale bili su pacijenti bolnice u gradu Ludvigslust, severozapadno od Berlina. Prvobitni izveštaji ukazuju na to da je požar izbio u sobi jednog pacijenta. Još uvek nije poznato koliko je ljudi povređeno, ali dpa je navela da niko od povređenih nije zadobio teške povrede. Krov je, navodno, zahvatio plamen pre svitanja, a pacijenti i osoblje su