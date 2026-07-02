Vremenska prognoza za petak, 3. jul: Nestabilno ali vedrije, mestimično kiša

Serbian News Media pre 2 sata
Vremenska prognoza za petak, 3. jul: Nestabilno ali vedrije, mestimično kiša

U Srbiji se danas očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vreme u Srbiji će sutra ujutru biti vedrije sa mestimičnom kišom, tokom dana pretežno sunčano i bez padavina, a posle podne promenljivo oblačno. Duvaće slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji kratkotrajno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Vreme u Beogradu će sutra ujutru biti suvo i vedrije, tokom dana pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.
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