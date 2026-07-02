Dimitrov vratio vreme nezaboravnom pobedom na Vimbldonu

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Igor Jagličić
Dimitrov vratio vreme nezaboravnom pobedom na Vimbldonu

Jedini Bugarin u teniskoj eliti, Grigor Dimitrov (35), ostvario je prelepu, mnogi će reći i nezaboravnu pobedu nad 18. nosiocem Jakubom Menšikom, na putu do trećeg kola Vimbldona.

Popularni Grišo je eliminisao polufinalistu Rolan Garosa rezultatom 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3, za 3 sata i 20 minuta uz gromoglasne ovacije na drugom najvećem terenu u Ol Ingland kluba. U prvom setu Bugarin je spasio sedam brejk lopti (uključujući i tri set lopte) i dramatično ga dobio taj-brejkom – 7:6 (7:5). Bez ijedne brejk-lopte! Dimitrov je i u drugom delu spasao tri set lopte, ali je Čeh uspeo da poentira na četvrtoj za 6:4. Brejkom u najpogodnijem trenutku,
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Grend slem u Londonu: Dimitrov slavio u četiri seta, Lehečka bez problema prošao dalje

Grend slem u Londonu: Dimitrov slavio u četiri seta, Lehečka bez problema prošao dalje

Kurir pre 1 sat
"Ludnica" na Vimbldonu - Dimitrov šokirao Menšika!

"Ludnica" na Vimbldonu - Dimitrov šokirao Menšika!

B92 pre 2 sata
Maestralna igra Zvereva: Beretinijevo iznenađenje, ispao Ivaniševićev pulen

Maestralna igra Zvereva: Beretinijevo iznenađenje, ispao Ivaniševićev pulen

Nova pre 4 sati
Zverev počistio Francuza i potvrdio top formu: Nemac silovito do 3. kola Vimbldona

Zverev počistio Francuza i potvrdio top formu: Nemac silovito do 3. kola Vimbldona

Kurir pre 4 sati
Vimbldon - Prošli Zverev, Hodar, Iga...

Vimbldon - Prošli Zverev, Hodar, Iga...

Sportske.net pre 4 sati
Beretini sprečio iznenađenje - Hačanov ubedljiv

Beretini sprečio iznenađenje - Hačanov ubedljiv

B92 pre 5 sati
Zver(ev) dominantan u Londonu! Nemac se igrao protiv Francuza samo tako

Zver(ev) dominantan u Londonu! Nemac se igrao protiv Francuza samo tako

Večernje novosti pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Rolan GarosVimbldonČeškaGrigor Dimitrov

Sport, najnovije vesti »

“Predsednik države je dozvolio Kokezi da se tako ponaša”: Raka Đurović o pretnjama Nemanji Vidiću

“Predsednik države je dozvolio Kokezi da se tako ponaša”: Raka Đurović o pretnjama Nemanji Vidiću

Danas pre 40 minuta
Omladinci Srbije poraženi od Ukrajine na Evropskom prvenstvu

Omladinci Srbije poraženi od Ukrajine na Evropskom prvenstvu

Danas pre 40 minuta
Kristijano Ronaldo završava reprezentativnu karijeru posle Mundijala

Kristijano Ronaldo završava reprezentativnu karijeru posle Mundijala

Euronews pre 15 minuta
Preminuo otac Igora Rakočevića: Bio je legenda Zvezde, nosio crveno-beli dres punih 10 godina

Preminuo otac Igora Rakočevića: Bio je legenda Zvezde, nosio crveno-beli dres punih 10 godina

Kurir pre 15 minuta
Preminula Zvezdina legenda - otac Igora Rakočevića

Preminula Zvezdina legenda - otac Igora Rakočevića

B92 pre 15 minuta