Dimitrov vratio vreme nezaboravnom pobedom na Vimbldonu

Jedini Bugarin u teniskoj eliti, Grigor Dimitrov (35), ostvario je prelepu, mnogi će reći i nezaboravnu pobedu nad 18. nosiocem Jakubom Menšikom, na putu do trećeg kola Vimbldona.

Popularni Grišo je eliminisao polufinalistu Rolan Garosa rezultatom 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:3, za 3 sata i 20 minuta uz gromoglasne ovacije na drugom najvećem terenu u Ol Ingland kluba. U prvom setu Bugarin je spasio sedam brejk lopti (uključujući i tri set lopte) i dramatično ga dobio taj-brejkom – 7:6 (7:5). Bez ijedne brejk-lopte! Dimitrov je i u drugom delu spasao tri set lopte, ali je Čeh uspeo da poentira na četvrtoj za 6:4. Brejkom u najpogodnijem trenutku,