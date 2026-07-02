Krunić i Danilina se namučile, ali slavile na startu Vimbldona

Sportske.net pre 13 minuta  |  Sportske.net
Krunić i Danilina se namučile, ali slavile na startu Vimbldona

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana, plasirale su se danas u drugo kolo Vimbldona u Londonu, pošto su pobedile kanadsko-kazahstanski par Lejlu Fernandes i Juliju Putincevu posle tri seta, 6:2, 1:6, 6:3.

Krunić i Danilina, koje su postavljene za treće nosioce, pobedile su posle dva sata. One su tri puta oduzele servis protivnicama, koje su napravila dva brejka. Krunić i Danilina će igrati protiv pobednica duela ukrajinskih teniserki Ane Kalinine i Dajane Jastremske i rusko-rumunskog para Ane Kalinskaje i Sorane Kirstee.
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