Partizan počinje da se budi, nameću se i Traore i Lekić, prva pobeda u Sloveniji

U drugoj proveri na pripremama u Sloveniji fudbaleri Partizana su večeras ostvarili prvu pobedu.

Oni su u Kidričevu savladali domaću ekipu Aluminija, osvajača Kupa Slovenije rezultatom 2:1 i tako popravili utisak posle ubedljivog poraza od bugarskog CSKA 1948 (0:3) u prvom pripremnom meču. Partizan je danas nastupio u sastavu: Milošević - Roganović, Đurđević, Milovanović, Malik - Dragojević, Ugrešić, Aleksić - Sek, Trifunović - Kojzek. Aluminij: Raduha - Šobah, Boben, Šimunić - Koderman, Tejlor, Jagić, Vrbanec, Težak - Suso, Bajraj. Vrlo brzo je Partizan