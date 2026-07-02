Kraj bajke BiH na Mundijalu: Amerikanci u osmini finala

Fudbaleri Bosne i Hercegovine završili su učešće na Mundijalu u šesnaestini finala posle poraza od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0.

Bajka Bosne i Hercegovine na Svetskom prvenstvu je završena. Glavni „krivci“ za to su Folarin Balogun, koji je postigao pogodak u 45. minutu, i Malik Tilman, koji je u 82. minutu duplirao prednost. Mogao je poraz da bude još ubedljiviji, jer je gol postigao i Pulišić, dok je mrežu i drugi put zatresao Balogun. Međutim, ova dva pogotka nisu bila regularna, pa tako nisu ni priznata. Fudbaleri BiH nisu uspeli da iskoriste vrlo povoljnu situaciju u kojoj su se našli