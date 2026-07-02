Iznenađenje: Trejdovan Tarik Biberović, iako ne igra u NBA ligi!

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Iznenađenje: Trejdovan Tarik Biberović, iako ne igra u NBA ligi!

Ova noć donela nam je nekoliko NBA trejdova, među kojima se jedan posebno istakao, jer je u njega bio uključen Tarik Biberović, koji inače i ne nastupa u najjačoj ligi sveta, već je u redovima Fenerbahčea u Turskoj.

Naime, sve je krenulo nakon što se Memfis odlučio da u Dalas trejduje Santija Aldamu u zamenu za Ej Džeja Džosona i zaštićeni pik prve rude Golden Stejt Voriorsa iz 2030. godine, kao i dva buduća pika druge runde. Suštinski, Memfis je na ovaj način pokušao dodatno da uštedi novac, a Dalas je u ovom trejdu uspeo da dobije i prava na Tarika Biberovića, sa kojim Grizlisi nisu znali šta da rade. Ovo naravno ne znači da bi Biberović mogao da završi u NBA ligi, ali da ta
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