Ništa od velikog pojačanja za Denver, Nikola Jokić ostao bez igrača koji se povezivao sa Nagetsima

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ništa od velikog pojačanja za Denver, Nikola Jokić ostao bez igrača koji se povezivao sa Nagetsima

Iako su se pre samo tri dana pojavile informacije kako bi Denver Nagetsi mogli da trejduju Džamala Mareja u Boston u zamenu za Džejlena Brauna, od toga neće biti ništa! Večeras je došlo do totalnog obrta i kako prenosi Šams Čaranija sa ESPN-a, igrač Bostona će u potpuno novu sredinu.

Denver je ponovo previše čekao, nećkao se, trebalo je da u paketu sa Džamalom Marejem za Boston ode i Kem Džonson, u zamenu za pomenutog Brauna, ali i Sema Hausera, ali od toga neće biti ništa. Nikola Jokić će tako i dalje ostati "zaglavljen" sa Džamalom Marejem, osim ukoliko ne dođe do nekih većih promena, pošto je Boston odlučio da trejduje Džejlena Brauna u Filadelfija Seventisikserse u zamenu za Pola Džordža i dva pika prve runde i dva pika druge runde. Nema
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