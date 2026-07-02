Oglasila se supruga Edina Džeka nakon ispadanja BiH sa Svetskog prvenstva: Njene dve poruke odjekuju

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u šesnaestini finala Svetskog prvenstva od selekcije Sjedinjenih Američkih Država u San Francisku (2:0), tako da je njihov put na ovom Mundijalu i definitivno završen.

Nije uspeo danas da se istakne Edin Džeko, štaviše, zbog povrede je meč završio u 51. minutu. Sve je to pomno ispratila i porodica najboljeg fudbalera BiH, a supruga Amra se oglasila na društvenoj mreži Instagram. Podelila je dve poruke u odvojenim objavama i pružila je podršku fudbalerima. - J***ga. Ali ponosno, uzdignute glave - istorija je ispisana! Bilo je svega: vere, nervoze, skakanja, nadanja do kraja - kako to kod nas već ide. Ali najvažnije, pokazali smo