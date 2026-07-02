Ovako je Bosna i Hercegovina primila gol, Amerikanac imao mnogo sreće

Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine sastaju se u meču 1/16 finala Svetskog prvenstva, a prvi deo utakmice doneo je veliki udarac za popularne Zmajeve.

Izabranici BiH su se organizovano i disciplinovano branili gotovo čitavo prvo poluvreme, uspevajući da zatvore prilaze svom golu i neutrališu napade domaćina. Ipak, u samom finišu prvog dela igre stigao je trenutak koji je promenio tok meča. Akcija je krenula po desnoj strani, Adams je uputio pas ka kaznenom prostoru, ali je lopta na putu do gola zakačila Radeljića, što je potpuno poremetilo defanzivnu liniju Bosne i Hercegovine. Muharemović je u nastavku reagovao