Pogledajte atmosferu u Sarajevu nakon eliminacije BiH sa Svetskog prvenstva, krenuo je i jak pljusak

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine eliminisana je sa Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala na stadionu "Levi's" u San Francisku poražena od Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0.

Golove za Amerikance su postigli Balogun na samom kraju prvog poluvremena i Tilman iz slobodnjaka u 84. minutu. Nije pomoglo našim komšijama ni to što su od 62. minuta zbog isključenja Baloguna imali i igrača više. Ipak, navijači u Sarajevu ostali su budni do ranih jutarnjih sati. Gledali su svi istorijski meč Bosne i Hercegovine na Mundijalu, kafići su bili krcati i puni i svi su se nadali prolasku dalje. Pa čak i kada je bilo jasno da Bosna i Hercegovina neće