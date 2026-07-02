Selektor Engleske zakukao i pre sledećeg meča na SP, ova stvar smeta dželatu Srbije posle izbegnute bruke

Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Atlanti pobedila selekciju Demokratske Republike Kongo rezultatom 2:1.

Reprezentacija Demokratske Republike Kongo povela je u 7. minutu pogotkom Brajana Sipenge, a pobedu Engleskoj doneo je kapiten Hari Kejn golovima u 75. i 86. minutu. Selektor Engleske Tomas Tuhel bio je presrećan posle okršaja. - Verovali smo do kraja. Imali smo najgori mogući početak. Prvi šut, prvi gol. Onda je postalo još teže. Posle prve pauze za osveženje preuzeli smo kontrolu nad utakmicom. Mislim da je trebalo da dobijemo penal. Ušli su rezervni igrači,