Zaharova žestoko udarila na Ursulu: "Laže celu Evropu!" Oko gasa iznela tvrdnje koje će izazvati buru

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da Rusija nikada u svojoj istoriji nije isključila isporuke gasa Evropi, odgovarajući na izjavu predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da je Moskva "isključila gas Evropi" i da energetiku koristi kao političko oružje.

Kako prenosi Sputnjik, Zaharova je optužila Fon der Lajen za iznošenje neistina. "Ursula je pravi lažov. Rusija nikada u svojoj istoriji nije isključila gas Evropi", rekla je Zaharova. Ona je ocenila da predsednica Evropske komisije obmanjuje javnost o pitanjima koja se tiču svih država članica Evropske unije, dodajući da bi, prema njenom mišljenju, svaki građanin neke članice EU mogao da je tuži zbog, kako tvrdi, iznošenja lažnih informacija. Zaharova je istakla