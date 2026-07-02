Ceo vimbldon je zatečen! Evo šta je Novak Đoković uradio "nesrećnoj" devojci (video)

Večernje novosti pre 4 sati
Ceo vimbldon je zatečen! Evo šta je Novak Đoković uradio "nesrećnoj" devojci (video)

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je u Londonu u drugom kolu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 6:3, 6:4, 6:2.

Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia Meč je trajao jedan sat i 38 minuta. Đoković je osmi teniser sveta, dok se Cicipas nalazi na 87. mestu ATP liste. Ovo je bio 15. međusobni duel srpskog i grčkog tenisera, a 13. trijumf Đokovića. Srpski teniser će u trećem kolu Vimbldona igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša, koji je ranije danas u drugom kolu savladao Amerikanca Martina Dama 6:4, 7:6 (7:1), 6:3. Osim same igre na terenu, Srbin je svojim potezom na
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