Ceo vimbldon je zatečen! Evo šta je Novak Đoković uradio "nesrećnoj" devojci (video)

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je u Londonu u drugom kolu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 6:3, 6:4, 6:2.

Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia Meč je trajao jedan sat i 38 minuta. Đoković je osmi teniser sveta, dok se Cicipas nalazi na 87. mestu ATP liste. Ovo je bio 15. međusobni duel srpskog i grčkog tenisera, a 13. trijumf Đokovića. Srpski teniser će u trećem kolu Vimbldona igrati protiv Francuza Artura Rinderkneša, koji je ranije danas u drugom kolu savladao Amerikanca Martina Dama 6:4, 7:6 (7:1), 6:3. Osim same igre na terenu, Srbin je svojim potezom na