Denver iznenadio potezom: Jokiću stiglo brutalno pojačanje!

Večernje novosti pre 8 minuta
Denver iznenadio potezom: Jokiću stiglo brutalno pojačanje!

Nagetsi uveliko razmišljaju o novoj sezoni, pa su angažovali Marvina Breglija.

Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski) Denver Nagetsi su postigli dogovor sa Marvinom Beglijem III, pa će potpisati jednogodišnji ugovor sa timom iz Kolorada. Ovo je potvrdio uvek dobro obavešteni NBA insajder, Šems Čaranija, a ovaj košarkaš stiže kod Nikole Jokića posle solidne epizode u Dalasu, gde je u finišu prošle sezone podigao formu i pokazao da još uvek nije za "staro gvožđe". Bivši NBA šampion će u njemu dobiti atletski moćnu opciju u reketu i košarkaša
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